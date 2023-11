«Now And Then»: Das ist die neue und letzte Single der Beatles

Mehr als ein halbes Jahrhundert nach der Trennung der Beatles ist am Donnerstag eine neue Single der legendären britischen Band erschienen, an der alle vier Mitglieder mitgewirkt haben. Den Song «Now And Then» im markanten Beatles-Sound hatte John Lennon ursprünglich in den 1970ern geschrieben und in seinem Appartement in New York aufgenommen. Dank technischen Fortschritts konnten Paul McCartney und Ringo Starr das Lied nun Jahrzehnte später rausbringen.