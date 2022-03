Parteizentrale : NPD kündigt Mitarbeitern aus Geldnot

Die rechtsextreme Partei NPD hat allen Mitarbeitern ihrer Parteizentrale gekündigt. Grund sind finanzielle Probleme.

Allen sieben hauptamtlichen Mitarbeitern in der NPD-Zentrale im Carl-Arthur Bühring Haus in Berlin Köpenick wurde gekündigt.

Alle sieben hauptamtlichen Mitarbeiter in der Zentrale hätten ihre Kündigung erhalten, sagte NPD-Sprecher Frank Franz am Donnerstag der Nachrichtenagentur dpa in Berlin. Das Nachrichtenportal «Spiegel Online» hatte als erstes über die Entlassungen berichtet.