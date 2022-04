NRW : NRW-Umweltministerin Heinen-Esser tritt in Mallorca-Affäre zurück

Die nordrhein-westfälische Umweltministerin tritt nach anhaltender Kritik bezüglich ihres Umgangs mit der Flutkatastrophe 2021 von ihrem Amt zurück

Nach heftiger Kritik im Zusammenhang mit ihrer umstrittenen Mallorca-Reise nach der Flutkatastrophe hat Nordrhein-Westfalens Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) ihren Rücktritt erklärt. «Das notwendige Vertrauen in mich als Ministerin ist nachhaltig in Frage gestellt», sagte Heinen-Esser am Donnerstag in Düsseldorf. Die Ministerin stand seit Wochen in der Kritik, weil sie nach der Jahrhundertflut in ihren Mallorca-Urlaub zurückgekehrt und offenbar länger auf der Ferieninsel geblieben war, als sie später selbst im parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Katastrophe angab.