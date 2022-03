Snowden-Dokumente : NSA hat Schlüssel zum Knacken von SIM-Karten

Dokumente von Edward Snowden haben einige NSA-Abhörmethoden bekannt gemacht. Die Behörde soll aber auch Handys angezapft haben.

Der US-Geheimdienst NSA hat sich in Kooperation mit seinem britischen Pendant GCHQ in das Netzwerk des größten Herstellers von Handy-Datenchips eingehackt.(Bild: Keystone/Walter Bieri)

Neue Snowden-Enthüllung: Der US-Geheimdienst NSA hat sich in Kooperation mit seinem britischen Pendant GCHQ in das Netzwerk des größten Herstellers von Handy-Datenchips eingehackt und deren Verschlüsselungscodes gestohlen. Das geht aus Dokumenten des früheren NSA-Mitarbeiters Edward Snowden hervor, die am Donnerstag von der Webseite The Intercept veröffentlicht wurden. Mit den Codes der SIM-Karten ließe sich heimlich ein großer Teil der Handys weltweit direkt abhören, hieß es. Eine Zustimmung oder Hilfe von Telekom-Unternehmen oder Behörden würde nicht mehr benötigt.

Führender Sim-Karten-Hersteller bestohlen

Ins Visier genommen wurden Daten des in den Niederlanden ansässigen Herstellers Gemalto. Das Unternehmen produziert SIM-Karten, die in Handys und Kreditkarten zum Einsatz kommen. Eines der drei globalen Hauptquartiere von Gemalto befindet sich im texanischen Austin, die anderen in Singapur und Frankreich. Zu den Kunden des Konzerns zählen AT&T, T-Mobile, Verizon and Spring, wie The Intercept berichtete.