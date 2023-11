Ein Auto, das 275 Stundenkilometer fährt, ist keine Schlagzeile wert. Fährt dieses aber im Rückwärtsgang, ist es ein neuer Weltrekord! Rimacs Elektroauto Nevera hat diesen auf dem Nürburgring aufgestellt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Verbrennungsmotoren und einigen Elektroautos spielt es für den Antrieb des Nevera keine Rolle, ob er vorwärts oder rückwärts fährt. Die vier Motoren ermöglichen in beiden Richtungen eine Beschleunigung von null auf 100 Stundenkilometer in 1,81 Sekunden, wie von Rimac in einer Mitteilung angegeben.