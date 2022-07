Santé-Wochenrückblick: Null Corona-Todesfälle innerhalb einer Woche – erstmals seit 2021

Die Corona-Sommerwelle scheint im Großherzogtum peu à peu auf dem Rückzug. Das ergeben die Zahlen des aktuellen Wochenrückblicks der Santé. Die Positivitätsrate bei den durchgeführten PCR-Tests ging demnach in der Woche vom 18. bis 24. Juli auf 33,81 Prozent zurück – in der Vorwoche waren es 36,55 Prozent. In absoluten Zahlen fielen bei 10.580 Tests 3577 positiv aus. Die Inzidenz lag damit in der betrachteten Woche bei 554 infizierten Personen pro 100.000 Einwohner, statt 748 in der Vorwoche.