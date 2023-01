Saarlouis : Nummernschilder für Geldtransporter-Überfall im Saarland waren gestohlen

Bei dem spektakulären Überfall auf einen Geldtransporter im saarländischen Saarlouis haben die Täter Wochen zuvor gestohlene Nummernschilder verwendet. Diese seien am Fluchtwagen sowie an dem Kleinwagen angebracht gewesen, mit dem die Kriminellen den Transporter rammten, wie ein Sprecher der Polizei in Saarbrücken am Montag mitteilte. Zuvor hatte der Saarländische Rundfunk (SR) darüber berichtet. Der Kleinwagen war bei dem Überfall am 13. Januar ausgebrannt, ein ausgebranntes Fluchtfahrzeug war danach im lothringischen Boulay in Frankreich gefunden worden.