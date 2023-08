NFL-Legende: Nun ist auch Tom Brady in den englischen Fußball eingestiegen

NFL-Legende Tom Brady ist zum Minderheitsbesitzer des englischen Fußballvereins Birmingham City geworden, der in der zweiten Liga (Championship) spielt. Der siebenfache Super-Bowl-Champion-Quarterback ist eine Partnerschaft mit den Eigentümern des Clubs, Knighthead Capital Management LLC, eingegangen und wird Vorsitzender des Beirats des Vereins. Laut einer Erklärung von Birmingham wird der 46-Jährige dort «seine umfangreiche Führungserfahrung und Expertise in verschiedenen Bereichen des Vereins einbringen, darunter die Zusammenarbeit mit der Sportwissenschaftsabteilung, um bei Gesundheit, Ernährung, Wellness und Erholungssystemen und -programmen zu beraten».

Brady trat im Februar 2023 nach 23 Spielzeiten in der NFL zurück, in denen er siebenmal den Super Bowl gewann und fünfmal als MVP ausgezeichnet wurde und sich in dieser Zeit als einer der größten Quarterbacks etablierte, die jemals den Sport gespielt haben. Die Ankündigung macht Brady zum zweiten neu zurückgetretenen NFL-Star, der in den letzten drei Monaten Interesse am englischen Fußball gezeigt hat, nachdem JJ Watt am 1. Mai ebenfalls Minderheitsaktionär beim Premier-League-Verein Burnley wurde.