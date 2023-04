Finnland: Nur drittstärkste Partei – Sanna Marin verliert Wahlkrimi

Die regierenden Sozialdemokraten der finnischen Ministerpräsidentin Sanna Marin haben die Parlamentswahl in Finnland am Sonntag verloren. Die konservative Nationale Sammlungspartei ist bei der Parlamentswahl in Finnland erstmals seit zwölf Jahren stärkste Kraft geworden. Die Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Sanna Marin kamen trotz Zugewinnen hinter den Konservativen sowie der rechtspopulistischen Partei «Die Finnen» nur auf Platz drei.

Orpo verbucht größte Chance auf Amt des Ministerpräsidenten

«Wollen eine offene Gesellschaft bleiben»

Die 37 Jahre alte Marin hatte auf einen weiteren Auftrag zur Regierungsbildung gehofft. «Es ist so wichtig, weil wir eine offene Gesellschaft bleiben wollen. Wir wollen auch international zusammenarbeiten. Wir wollen eine bessere grüne, nachhaltige Zukunft bauen, in der die Menschen einige Chancen im Leben haben», sagte sie der Nachrichtenagentur AP am Samstag beim Wahlkampf in Helsinki.