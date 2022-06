Luxemburg: Nur ein Index wird vorerst auf Eis gelegt

Die Regierung hat ihren Gesetzesentwurf zur Tripartite-Vereinbarung, die eine Verschiebung der Indextranchen von 2022 und 2023 vorsah, geändert. Nach den Diskussionen im Parlamentsausschuss am Freitagmorgen soll letztlich nur der Index verschoben und kompensiert werden, der nächsten Monat fallen soll.

Die Änderungen «zielen in erster Linie darauf ab, den Gesetzentwurf zu verdeutlichen, indem sie ihn näher an den Text und den Geist des Abkommens heranführen», erklärt die Regierung in einem Parlamentsdokument. Die Änderung könnte aber auch eine Reaktion auf die Proteste der Gewerkschaft OGBL sein, die sich gegen die «Manipulation des Index» wehrt.