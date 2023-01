Australian Open : «Nur ich werde kritisiert» – Djokovic motzt über Ungleichbehandlung

Kritik gibt Novak Djokovic Zusatzmotivation

Eigentlich würde es ihn «nicht interessieren», was andere Leute über seine Verletzung sagen. Er habe sich «daran gewöhnt», es gebe ihm sogar «extra Kraft und Motivation», behauptete der 21-malige Grand-Slam-Sieger, «also danke ich ihnen dafür». Djokovic trifft im Viertelfinalmatch am Mittwoch auf den Russen Andrei Rubljow.

Eurosport-Expertin genervt

Der Serbe hatte in den ersten Runden einige Behandlungspausen eingefordert und sich immer wieder mit schmerzverzerrtem Gesicht an den Oberschenkel gefasst und war nach Ballwechseln auch gehumpelt. Im Spiel selbst war ihm die Verletzung aber kaum anzumerken gewesen. «Was mich immer so ein bisschen stört: Der läuft voll zum Ball und danach kommt das Humpeln – als wenn er demonstrieren will: Ey Leute, ich hab da was. Das nervt mich ein bisschen», hatte Bundestrainerin Barbara Rittner bei Eurosport kritisiert.