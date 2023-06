Luxemburg: Nur knapp verfehlt – Festnahme nach Schüssen vor Remicher Bar

Am gestrigen Dienstagabend hat eine offenbar eskalierte Auseinandersetzung in einer Bar auf der Place du Marché in Remich zwischen zwei Männern die Polizei auf den Plan gerufen. Wie die Police Grand-Ducale am Mittwoch mitteilt, seien Beamte gegen 23 Uhr ausgerückt, nachdem sie über einen lautstarken Streit zwischen zwei Beteiligten informiert worden waren. Laut offiziellen Angaben verließen die Streithammel nach einem zunächst nur verbalen Disput das Lokal, bevor einer der Beteiligten seinen Kontrahenten in einer nahe gelegenen Nebenstraße attackiert haben soll. Im weiteren Verlauf habe der mutmaßliche Angreifer eine Schusswaffe gezogen, die Kugel verfehlte seinen Kontrahenten jedoch.