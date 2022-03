Verweigertes Handshake : Nur Marcelo war ein schlechter Verlierer

Wieder einmal kassierte Real Madrid im Clásico gegen Barcelona eine bittere Niederlage. Fast alle «Madridistas» gratulierten dem Erzrivalen fair zum Sieg, nur einer fiel negativ auf.

Tumulte nach dem Schlusspfiff waren bei den Clásicos zwischen Real Madrid und Barcelona zuletzt an der Tagesordnung. Immer wieder entluden sich die Emotionen in hitzigen Diskussionen und wilden Auseinandersetzungen. Nach dem 3:1-Sieg von Barça im Santiago Bernabeú ging es aber für einmal sehr gesittet zu und her.