Umfrage: Nur neun Prozent der Briten halten Brexit für Erfolg

Nur neun Prozent der Menschen in Großbritannien halten den EU-Austritt ihres Landes bisher für einen Erfolg. Das geht aus einer Umfrage hervor, die das Meinungsforschungsinstitut Yougov am Montag veröffentlichte. Beinahe zwei Drittel (62 Prozent) sehen im Brexit hingegen einen Misserfolg. Die übrigen antworteten mit «weiß nicht» oder «weder noch». Befragt wurden 2006 Erwachsene in Großbritannien am 17. und 18. Mai. Die Frage lautete: «Glauben Sie der Brexit war bisher eher ein Erfolg oder ein Misserfolg?»