Nusbaum: Meteorologe bestätigt Tornado in der Eifel

Bei dem Unwetter in Nusbaum am Donnerstag hat es einen Tornado gegeben. Das bestätigte am Freitag ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Der Tornado habe sich am Nachmittag relativ lokal begrenzt über Nusbaum im Eifelkreis Bitburg-Prüm gebildet. «Wir haben eine Karte aus einer Radaranalyse, wo wir den Aufwindbereich sehen können.»