Messenger-Dienst: Nutzer forderten sie schon seit Jahren – Whatsapp bringt neue Funktion

Mit dieser Infografik erklärt das Whatsapp-Team die Bearbeitungsfunktion, die in den nächsten Wochen für alle Nutzerinnen und Nutzer freigeschaltet werden soll.

Zeitlimit von 15 Minuten

Bearbeitete Nachrichten werden als solche gekennzeichnet und zeigen den Empfängerinnen und Empfängern den Vermerk «bearbeitet» an. Allerdings erhalten sie keinen Einblick in den Änderungsverlauf. Laut Whatsapp bleiben die korrigierten Nachrichten Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Die Funktion wird in den kommenden Wochen für alle Whatsapp-Nutzerinnen und -Nutzer verfügbar sein.