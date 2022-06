Expertin warnt vor Daten-Missbrauch : Nutzer jubeln über 400 Dollar von Facebook wegen Gesichts-Scans

1,6 Millionen Nutzerinnen und Nutzer des Social-Media-Diensts freuen sich über einen Geldregen als Entschädigung für eine Privatsphärenverletzung. Die Summe sei angesichts der Gefahren allerdings «mickrig», findet eine Expertin.

Facebook-Nutzerinnen und -Nutzer posten Fotos von Checks über 397 Dollar: So viel Geld bekamen 1,6 Millionen Personen im US-Bundesstaat Illinois vom Facebook-Konzern Meta. Der Grund: Die Firma hatte vor zehn Jahren unerlaubt Gesichter auf Fotos gescannt und wurde deswegen verklagt.

Der Konzern einigte sich auf einen Vergleich und zahlt 650 Millionen Dollar an die Klägerinnen und Kläger in Illinois. Ein Gesetz im Bundesstaat ermöglicht – anders als in anderen Staaten – Privatpersonen Klagen gegen Firmen, falls Fingerabdrücke, Irisbilder oder Gesichts-Scans ohne explizite Zustimmung verwendet werden.