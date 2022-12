Luxemburger Firma berichtet: Nutzt Russland europäische Firmen für Kriegszwecke aus?

Mehrere auf Haushaltsgeräte spezialisierte, europäische Unternehmen haben berichtet, bei ihnen seien in letzter Zeit verdächtige Großbestellungen durch Russland geordert worden. Der Verdacht steht im Raum, Russland versuche an bestimmte Bestandteile aus europäischen Elektrogeräten heranzukommen, um damit die Kriegsindustrie zu versorgen. Mit dieser Strategie hätte Russland einen Weg gefunden, die internationalen Sanktionen zu umgehen, die seit Kriegsbeginn verhängt worden sind. Auch eine luxemburgische Firma ist betroffen.

Das Unternehmen, das sich seit 2020 auf den Import und Export von Haushaltsgeräten spezialisiert hat, und nach eigenen Angaben 99,9 Prozent seiner Geschäfte mit westeuropäischen Kunden abwickelt, hat am 11. September eine Nachricht aus Russland erhalten. Einer der Geschäftsführer berichtet: «Sie haben uns über das Kontaktformular auf unser Website kontaktiert und nach den Preisen für unsere Geräte gefragt». Die Nachricht sei von einem Mann namens Artiom gekommen. Dieser habe auf Englisch geschrieben, er lebe in Kaliningrad und würde gerne eine Großbestellung aufgeben, um vor Ort einen eigenen Laden eröffnen zu können.

Kontakt plötzlich abgebrochen

Um die Existenz der russischen Firma überprüfen zu können, habe das luxemburgische Unternehmen zunächst nach weiteren Angaben gefragt. Als Antwort soll Artiom ein offizielles Gründungsdokument geschickt haben, das in kyrillischer Schrift verfasst war. Das luxemburgische Unternehmen habe den Auftrag daraufhin abgelehnt. «Die Entscheidung haben wir sehr schnell getroffen. Bezahlung hin oder her, wir wollten darauf nicht eingehen», erzählt der Geschäftsführer. «Mag ja sein, dass sie am Ende wirklich Schwierigkeiten haben, an Haushaltsgeräte zu kommen, aber ich habe keine Lust, mit einem Land zu arbeiten, das sich im Krieg befindet», erklärt der junge Mann. Angesichts der möglichen Folgen eines solchen Handelsgeschäfts wolle er vorsichtig sein.