Luxemburg: Ob Schnupfen, Grippe oder Corona – die Viren zirkulieren vor den Festtagen

Der Winter ist Hochsaison für Atemwegserkrankungen – waren die vergangen beiden Jahre geprägt von enormen Corona-Wellen, ist es dieses Jahr die Zirkulation des RS-Virus (RSV), die wegen des besonderen Risikos für die Kleinsten und der Belastung der Kinderstationen in den Nachrichten die Runde macht. Während die Corona-Zahlen (Abbildung: SC2) seit Kalenderwoche 43 nach Daten des Laboratoire national de santé (LNS) vergleichsweise stabil geblieben sind, haben die Atemwegserkrankungen insgesamt seitdem ordentlich zugelegt – Treiber dabei sind das RS-Virus, Grippeviren und in geringerem Maße Adenoviren. Stark zirkulieren außerdem die Rhinoviren, die aber meist nur harmlosen Schnupfen auslösen. Die Zahlen für KW 49/50 sind noch nicht die endgültigen, weist das LNS hin.

In absoluten Zahlen ging es bei den Corona-Infektionen zwischen den vergangenen beiden Wochen etwas aufwärts: 2574 Erst- und Reinfektionen wurden laut des aktuellen Wochenrückblicks der Santé in der vergangenen Woche registriert, 2420 waren es in der Woche zuvor. Allerdings wurden auch rund 500 mehr Tests durchgeführt – 9098 statt 8595.