Zum ersten Mal – Obama bekennt sich zur Homo-Ehe

Westerwelle: «It's okay to marry gay»

Außenminister Guido Westerwelle hat US-Präsident Barack Obama für dessen Vorstoß zur gesetzlichen Anerkennung der Homosexuellen-Ehe gelobt. Westerwelle, der selbst seit September 2010 mit dem Sportrechte-Manager Michael Mronz verheiratet ist, sprach am Donnerstag in Berlin von einem «mutigen Schritt». Auf Englisch fügte er hinzu: «It's okay to marry gay.» («Es ist in Ordnung, schwul zu heiraten.»)