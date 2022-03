USA : Obama bewilligt 607 Milliarden für Verteidigung

Zuerst legte US-Präsident Barack Obama das Veto gegen das Verteidigungsbudget ein. Nun gab er nach – trotz Hürden bei der Schließung von Guantánamo

Obama hatte den vom Kongress auch mit Zustimmung einiger Demokraten gebilligten Etat zunächst unter anderem mit der Begründung blockiert, dieser verhindere eine Schließung des Gefangenenlagers Guantánamo auf Kuba. Am Mittwoch verwies Obama nun in einer separaten Erklärung darauf, dass er «zutiefst enttäuscht» über die Haltung des Kongresses sei.

Guantánamo «schwächt unseren Ruf in der Welt»

Obama zufolge wurde die Zahl der Gefangenen bislang um 85 Prozent reduziert. Allein in den vergangenen zwei Jahren gab es demnach 57 Überführungen. Derzeit sitzen 107 Häftlinge in dem Militärstützpunkt auf Kuba ein. Der Präsident hatte bei seinem Amtsantritt Anfang 2009 die Schließung des Gefangenenlagers versprochen, scheiterte bislang aber am Widerstand aus dem US-Kongress.

Verlegung auf US-Boden verboten

Die US-Behörden erwägen derzeit die Verlegung von Guantánamo-Insassen in die USA, etwa in das Militärgefängnis Fort Leavenworth im Bundesstaat Kansas oder nach Navy Brig in Charleston im Bundesstaat South Carolina. Der Kongress will aber verhindern, dass die Guantánamo-Insassen durch die Verlegung auf das Festland in den Genuss sämtlicher Bürgerrechte gelangen.