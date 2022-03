Sechs Täter vor Gericht : Obdachlosen angezündet – jetzt startet der Prozess

Der Obdachlose Maciej B. schlief vergangenen Dezember im Berliner U-Bahnhof Schönleinstraße, als sechs Jugendliche versuchten, ihn anzuzünden. Nun stehen sie vor Gericht.

Vor dem Landgericht Berlin müssen sich ab heute sechs Jugendliche wegen des Vorwurfs des versuchten Mordes verantworten. Die aus Syrien und Libyen stammenden 16 bis 21 Jahre alten Männer sollen am ersten Weihnachtstag im U-Bahnhof Schönleinstraße in Berlin ein brennendes Taschentuch neben den Kopf eines schlafenden Obdachlosen gelegt haben.

Ein siebter – an der Tat unbeteiligter – Beschuldigter ist der unterlassenen Hilfeleistung angeklagt. Passanten waren eingeschritten, als bereits eine Tasche und ein Rucksack des Obdachlosen in Flammen standen.

Hauptverdächtiger kann sich nicht erinnern

Hauptverdächtiger ist der 21-jährige Nour N., der Ende 2015 als Flüchtling nach Deutschland kam. Er sagte aus, an dem Abend stark betrunken gewesen zu sein, so die Staatsanwaltschaft gegenüber n-tv.de. Deshalb könne er sich an nichts mehr erinnern.