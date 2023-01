Luxemburg : Obdachloser hat Song für Differdingen veröffentlicht

Edward, der Obdachlose aus Toronto (Kanada), hatte sich vorgenommen, einen Song über Differdingen zu schreiben - die Stadt, die ihn im April 2021 aufgenommen hat. Nun hat er seinen Plan in die Tat umgesetzt. «The Differdange Song», mit einer Länge von 2 Minuten und 25 Sekunden, ist nun unter anderem auf YouTube verfügbar. «Der Song ist auf der Plattform brandcamp.com erhältlich und einige haben ihn bereits gekauft», freut sich Saverio Rella, Leiter des Streework-Service «collecDIFF» in Differdingen. Alle Gewinne gehen natürlich an Edward.