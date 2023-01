Eifelkreis Bitburg-Prüm : Obduktion bestätigt Gewaltverbrechen an Mann in Eifel

HERSDORF – Ein 56-Jähriger ist im rheinland-pfälzischen Hersdorf getötet worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten Beamte seine Leiche am Montag in seinem Haus gefunden.

Weil ein 56-jähriger Mann nicht zur Arbeit erschienen war, haben Bekannte die rheinland-pfälzische Polizei eingeschaltet. Dieser wurde vergangenen Montag leblos in seinem Haus vorgefunden. Nun ist klar: Der Tote aus dem Eifelort Hersdorf ist Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Dies habe die Obduktion bestätigt, teilte ein Sprecher der Polizei in Trier am Mittwoch mit. Nähere Angaben gab es von der Polizei zunächst nicht. «Da können wir aus ermittlungstaktischen Gründen noch nicht konkreter werden», sagte der Polizeisprecher. Die kriminaltechnische Untersuchung vor Ort dauere an. Das Bundeskriminalamt sei zur Unterstützung dabei.