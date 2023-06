Luxemburg: Oben ohne für alle zwischen «kein Thema» und «kein Tabu»

LUXEMBURG – Unbedeckte Brüste in Schwimmbädern: Bei den deutschen Nachbarn ist das mittlerweile in einigen Bädern ausdrücklich erlaubt. L'essentiel hat sich umgehört, wie die Lage im Großherzogtum ist.

«Oben mit» oder «oben ohne»: Die Kleiderordnungen werden je nach Schwimmbad unterschiedlich gehandhabt. Thomas Warnack/dpa

Wer muss – oder darf – im Schwimmbad was anziehen und was nicht? Pünktlich zur Freibadsaison wird dieses Thema in vielen deutschen Gemeinden heiß diskutiert. So wollte die Stadt Saarlouis Männern kürzlich nur noch «kurze und eng anliegende Badehosen ohne Taschen» erlauben, um dann doch zurückzurudern. In anderen Städten hält derweil ein Novum für Frauen und nicht-binäre Personen Einzug: Unter anderem in Berlin, Wiesbaden, Dresden und Saarbrücken dürfen explizit alle Geschlechter «oben ohne» baden gehen.

Die Debatte in Deutschland

Von L'essentiel befragt, befanden rund 30 Prozent von 1200 Umfrage-Teilnehmern, dass auf Busen ein Oberteil gehört, 50 Prozent befürworten hingegen «oben ohne für alle» und sprechen sich somit mehrheitlich für eine Gleichbehandlung der Geschlechter aus. Ein Votum, beziehungsweise ein Thema, das in Luxemburg jedoch bislang keine große Rolle spielt. Das Zentrum für Gleichbehandlung (CET) gab auf Anfrage von L'essentiel an, dass Badekleidung bisher noch nicht auf der Agenda gestanden habe. Auch im Ministerium für Gleichstellung von Frauen und Männern wurde sich bislang noch nicht eingehend mit der Frage befasst. Aber: Es solle bei der Geschlechtergleichstellung «keine Tabuthemen» geben, so Ministerin Taina Bofferding (LSAP) über eine Sprecherin. Dies gelte auch «für die Debatte über Sexismus als wichtiger Bestandteil der Bekämpfung von Geschlechterstereotypen». Entsprechend werde das Ministerium die Situation in Deutschland verfolgen.

Für die öffentliche Ordnung in den Bädern zu sorgen sei in Luxemburg grundsätzlich Aufgabe der Betreiber bzw. der Gemeinden, wie Gleichstellungs- und Sportministerium erklären. Deren Hausordnungen sind oftmals allgemein gehalten und schreiben Bekleidung vor, die den «guten Sitten» entspricht. Wie das ausgelegt wird, wollten mehrere Bäder nicht ausführen. Die Réidener Schwämm verzichtet auf diesen Zusatz. «Unsere Hausordnung verbietet Frauen weder ‹oben ohne›, noch erlaubt sie es», erklärte Patrick Wampach, Präsident des Syndicat intercommunal Réidener Schwämm. Ziel sei, dass jeder zufrieden ist, ob mit Oberteil, ohne oder im Burkini. Wie mit etwaigen Beschwerden umzugehen wäre, sei jedoch unsicher, beispielsweise aus möglichen Jugendschutzgründen. Zudem gebe es seitens staatlicher Instanzen keine Definition, ob die sekundären Geschlechtsmerkmale abgedeckt werden müssten.

Das Justizministerium bestätigte auf L'essentiel-Anfrage, dass es weder im Strafgesetzbuch noch im aktuellen Jugendstrafrecht eine Regelung bezüglich der Bekleidung der weiblichen Brust gebe. Lediglich Artikel 385 behandele den Verstoß gegen die guten Sitten («outrage aux bonnes moeurs»). «Hier geht es allerdings um Situationen, in denen jemand ungewollt mit einer komplett nackten Person konfrontiert wird», so das Ministerium. «Die Situation ist demnach eine andere als die, in der man sich wissentlich in ein Schwimmbad begibt, das erlaubt, dass Frauen auf das Oberteil verzichten können.» Entsprechend müsse in einem konkreten Fall ein Gericht entscheiden, ob ein blanker Busen eine Sittenwidrigkeit darstellt.