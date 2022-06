Deutscher Gesundheitsminister : «Oberlehrer» Lauterbach tadelt Kollegin wegen eines Schokoriegels

Karl Lauterbach hat sich während der Pandemie einen Ruf «als Dauermahner» in Deutschland erarbeitet. Seine Personalie polarisiert. Nun ist er aber wohl auch für die Verständnisvollsten einen Schritt zu weit gegangen: So tadelte er jüngst in einer Videokonferenz die SPD-Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard (44), als diese in einen Kitkat-Schokoriegel biss.