Obersauer Stausee: Der «Rommwiss»-Strand ist wegen Blaualgen gesperrt

Ab sofort sind Baden und sämtliche Wassersportaktivitäten am «Rommwiss»-Strand bei Baschleiden am Obersauer Stausee verboten. Dies teilte das Umweltministerium am Donnerstagnachmittag mit. Demnach wurde in einer Gewässeruntersuchung eine erhöhte Konzentration von Cyanobakterien, im Volksmund Blaualgen genannt, festgestellt.