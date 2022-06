Indonesien : Oberst überfuhr zwei Jugendliche und warf sie in den Fluss – einer lebte noch

Mit seinem Auto hatte der Mann ein jugendliches Paar auf einem Motorrad heftig gerammt. Um den Unfall zu vertuschen, warf er die beiden Opfer in einen Fluss – eines von ihnen lebte zu dem Zeitpunkt noch.

1 / 6 Oberst Priyanto ist in der indonesischen Hauptstadt Jakarta zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Instagram/antaranewscom Der Mann war mit seinem Auto in ein Motorrad mit einem 17-Jährigen und dessen 14-jähriger Freundin gekracht. Antara News Central Wenngleich seine Untergebenen seine Pläne ablehnten, entschied Priyanto sich, die Körper in den nächsten großen Fluss zu werfen. Instagram/antaranewscom

Ein Oberst der indonesischen Armee ist in einem aufsehenerregenden Mordprozess zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Er sei des Mordes, des gemeinschaftlichen Entzuges der Unabhängigkeit und der Beseitigung von Leichen mit der Absicht der Verschleierung schuldig, befand das zuständige Gericht in der Hauptstadt Jakarta am Dienstag. Zudem wurde der Verurteilte aus dem Militärdienst entlassen und verlor seine militärischen Titel.

Zwei Jugendliche mit dem Auto gerammt

Der Fall hatte in Indonesien zu einem öffentlichen Aufschrei geführt. Der Mann war im Dezember in Begleitung von zwei Untergebenen in der Provinz Java Barat mit seinem Auto in ein Motorrad mit einem 17-Jährigen und dessen 14-jähriger Freundin gekracht.

Während des Prozesses hatte der Mann ausgesagt, er sei auf die Idee gekommen, sich der beiden Leichen zu entledigen, weil er gedacht habe, dass die Jugendlichen gestorben seien, sich nicht mehr bewegten oder atmeten. Mehrere Zeugen, darunter ein Zivilist, der mithalf, die Opfer in das Auto des Obersts zu befördern, sagten jedoch aus, dass sich der 17-Jährige noch bewegt und vor Schmerzen gestöhnt habe.

Körper sollten «ins Meer treiben oder von Tieren gefressen werden»

Statt ihn ins Krankenhaus zu bringen, wies der Oberst seine Männer an, die beiden Opfer in sein Auto zu verfrachten. Wenngleich seine Untergebenen seine Pläne ablehnten, entschied er sich, die Körper in den nächsten großen Fluss zu werfen – in der Hoffnung, dass sie ins Meer treiben und verschwinden oder von Tieren gefressen werden. Drei Tage danach wurden die Leichen jedoch von Anwohnern in Flüssen in der benachbarten Provinz Java Tengah gefunden.

Ein als Zeuge auftretender Forensikexperte erklärte, dass der 17-Jährige noch gelebt habe, als er in den Fluss geworfen worden sei. Dies sei durch Wasser belegt worden, das in seinem Atemapparat gefunden worden sei. Einer der Richter in dem Prozess sagte, der Fall solle Soldaten eine Lehre sein, Menschenrechte zu respektieren, auch wenn sie zum Töten ausgebildet seien. Auch die beiden Untergeben des Obersts sind wegen des Falls angeklagt. Angehörige der Opfer sagten dem Fernsehsender TV One, sie akzeptierten das Urteil und die Strafe.