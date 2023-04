Luxemburg: OBGL ist in Alarmbereitschaft wegen möglicher Satellitenbetreiber-Fusion

Vergangene Woche teilte der international tätige kommerzielle Satellitenbetreiber SES – das Flaggschiff der luxemburgischen Wirtschaft – mit, dass er mit der amerikanischen Firma Intelsat über eine mögliche Annäherung verhandele. Eine Nachricht, die vor allem den Gewerkschaftsbund OGBL beunruhigt. Er erinnert daran, dass der Konzern in den letzten Jahren eine Reihe von Umstrukturierungsmaßnahmen durchgeführt habe, darunter auch eine im Jahr 2020 , die den geplanten Sozialplan kippte und schließlich zu einem Plan zur Aufrechterhaltung der Beschäftigung für etwa 50 Arbeitnehmer (das Unternehmen zählt 650 Beschäftigte) geführt hat. Dieser ist noch bis August 2023 gültig.

Der OGBL zeigt sich besorgt, da «Fusionen häufig mit einem Stellenabbau einher gehen». Außerdem merkt die Gewerkschaft an, SES habe 2020 eine Filiale in Bukarest eröffnet und sich offenbar beeilt «seine Aktivitäten in Rumänien rasch hochzufahren».