Luxemburg: Obst und Gemüse sagen dem Plastik «Äddi»

In Plastik verpackte Zucchini, Karotten oder Paprika gehören bald der Vergangenheit an.

Äpfel, Trauben und Tomaten kommen oft in Plastikfolie oder Kunststoffschale daher. Sind es weniger als 1,5 Kilo Obst oder Gemüse, entfällt ab dem kommenden 1. Juli die Verpackung. Dies teilt die Umweltbehörde am Mittwoch in einer Pressemitteilung mit. Demnach folgen lose sowie plastikfreie Verpackungen oder aber auch wiederverwendbare Beutel.