Tauchboot-Tragödie: Ocean Gate wirbt mit verstorbenem Titan-Passagier Paul-Henri Nargeolet

Die fünfköpfige Besatzung der «Titan» war am 18. Juni zum Wrack des Luxusdampfers «Titanic» in 3800 Metern Tiefe unterwegs gewesen, als der Kontakt zum Begleitschiff abriss. Nach einer tagelangen Suche, die die ganze Welt in Atem hielt, meldete die Küstenwache den Fund von Trümmern des Tauchboots in rund 500 Metern Entfernung zu den Überresten der «Titanic». Das Tauchboot sei implodiert, alle fünf Insassen seien dabei ums Leben gekommen.