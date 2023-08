Luxemburg: Öfter auf Asphalt als in luftigen Höhen – so reisten die Luxemburger 2022

Doch obwohl der Anteil des Flugverkehrs im vergangenen Jahr zurückging, ist die Zahl Flugreisen, die Einwohner gebucht haben, zwischen 2019 und 2022 von 840.000 auf 940.000 gestiegen. Interessant ist, dass der Anteil der Flugreisen im Jahr 2022 wieder ein Niveau erreicht hat, das in etwa dem des Jahres 1998 entspricht. 21 Prozent der Reisen nach Portugal und 43 Prozent der Reisen nach Italien wurden im vergangenen Jahr mit dem Auto unternommen.

«Zug- und Busreisen spielen mit sechs bzw. zwei Prozent lediglich eine untergeordnete Rolle», heißt es in der Studie. Die Reisenden gaben mehrheitlich an, ihren Aufenthalt «für Ruhe und Entspannung» nutzen zu wollen. Nach einer mehrstündigen Fahrt am Steuer ist dies natürlich wohlverdient.