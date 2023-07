Malmö : Ölhafen blockiert – Greta Thunberg wird wegen Protestaktion angeklagt

Die 20-jährige Greta Thunberg ist weltweit als eine der führenden Klimaaktivisten anerkannt. Am 19. Juni schloss sich die Schwedin den Klimaaktivisten bei «Take Back the Future» in Malmö an. Die Aktivisten blockierten den Ölhafen von Malmö und wollten dort Tanklaster im Hafen an der Abfahrt hindern.