Konjunktur : Ölpreise geben nach

Ungeachtet dessen sind die Ölpreise in den vergangenen Monaten kräftig gestiegen. Seit Jahresbeginn steht ein Plus von etwa 40 Prozent zu Buche.

Ölpumpen in Kalifornien: Der Ölpreis ist zuletzt gefallen.

Die Ölpreise haben am Freitag im frühen Handel nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 108,29 Dollar. Das waren 74 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI fiel um 1,01 Dollar auf 104,75 Dollar.