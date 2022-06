Ölpreise : Ölpreise legen deutlich zu

Die Aussicht auf ein vermindertes Angebot aus Russland infolge neuer Sanktionen der Europäischen Union wegen des Ukraine-Kriegs treibt die Ölpreise.

CHINA OUT REUTERS/China Newsphoto

Angetrieben durch das verminderte Angebot aus Russland durch die Sanktionen haben die Ölpreise am Diesntag erneut zugelegt.

Die Ölpreise haben am Dienstag deutlich zugelegt. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 123,60 US-Dollar. Das waren 1,93 Dollar mehr als am Vortag. Es ist der höchste Stand seit Anfang März. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 4,01 Dollar auf 119,07 Dollar.