Equador : Ölprojekt bedroht geheimnisvolle Indianer

Geheimnisumwittert und bedroht: Im Amazonas-Regenwald leben die Taromenane fernab der Zivilisation. Doch Farmer und Rohstofffirmen drängen auf Erschließung der Region.

In der Region um den Tiputini-Fluss in Equador werden viele Bodenschätze vermutets .

Aber die Taromenane sind in Gefahr. In ihrem Unesco-Biosphärenreservat soll nach Öl gebohrt werden. Und das, obwohl die Taromenane in der ecuadorianischen Verfassung geschützt werden und die Gebiete eigentlich unantastbar sind, sagt die Journalistin und Aktivistin Milagros Aguirre. Etwa eine Million Hektar Land sind so geschützt, doch der Druck von Ölfirmen, Holzfällern und Farmern steigt, sie alle wollen das Gebiet ausbeuten. «Das Verschwinden dieser kleinen Gruppen rückt immer näher», sagt Aguirre.