Naher Osten : Öltanker im Golf von Oman von Drohnenbombe getroffen

Vor der Küste Omans ist ein Öltanker nach Angaben der Betreibergesellschaft «von einem Projektil» getroffen worden. An der mit Gasöl beladenen «Pacific Zircon» sei leichter Schaden entstanden, teilte Eastern Pacidic Shipping am Mittwoch mit, die ihren Sitz in Singapur hat.