Affinity V : Öltanker im Suez-Kanal auf Grund gelaufen

Am Mittwochabend ist der Öltanker Affinity V im Suez-Kanal auf Grund gelaufen. Fünf Stunden später konnte das Schiff befreit werden.

2021 blockierte das Containerschiff Ever Given den Suez-Kanal.

Im Suez-Kanal ist ein Öltanker auf Grund gelaufen und hat kurzzeitig die wichtige Wasserstraße blockiert. Die unter singapurischer Flagge segelnde Affinity V sei am Mittwoch in einem einspurigen Kanalabschnitt eingeklemmt gewesen, teilte der Sprecher der Kanalverwaltung, George Safwat, dem ägyptischen Sender Extra News mit. Daraufhin seien Schlepper geschickt worden, mit deren Hilfe der Öltanker wieder flott gemacht worden sei.

Unterwegs ans Rote Meer

Der 252 Meter lange Öltanker mit einer Breite von 45 Metern kam den Angaben zufolge aus Portugal und war als Teil eines Konvois auf dem Weg zur saudischen Hafenstadt Janbu am Roten Meer. Der Suez-Kanal gilt als eine der wichtigsten Wasserstraßen der Welt.

Am 23. März 2021 war die Ever Given nach einem Sandsturm auf Grund gelaufen und hatte quer im Suezkanal gelegen. Sechs Tage lang hatte sie die international wichtige Wasserstrasse zwischen Asien und Europa blockiert und damit auch rund 400 andere Schiffe.