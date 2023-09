Grabräuber-Bande: Falscher Kevin saß zwei Monate unschuldig im Gefängnis

Der Hintergrund: Im Oktober 2022 suchte eine Diebesbande vier Friedhöfe in Oberwart, Pinkafeld, Pinggau und Rohrbach/Lafnitz heim, nahm Kreuze, Statuen und Vasen im Wert von 50.000 Euro an sich. Eine Handyauswertung ergab, dass das Telefon von Kevin L. an den Tatorten eingeloggt war.

Kevin L. saß zwei Monate unschuldig in Haft und verpasste so den dritten Geburtstag seiner Tochter.

Jetzt sitzt der richtige Banden-Anführer

Der Hintergrund: Im Oktober 2022 suchte eine Diebesbande vier Friedhöfe in Oberwart, Pinkafeld, Pinggau und Rohrbach/Lafnitz heim, nahm Kreuze, Statuen und Vasen im Wert von 50’000 Euro an sich. Eine Handyauswertung ergab , dass das Telefon von Kevin L. an den Tatorten eingeloggt war. Allerdings hatte dieser seine SIM-Karte schon Anfang 2020 an eine andere Person abgegeben.



Der Banden-Anführer (er wurde inzwischen zu 20 Monaten Haft verurteilt) hatte im Polizeiverhör zugegeben, er kenne einen Kevin. Allerdings wurde ihm nie ein Foto vorgelegt und so konnte der Mann erst im Zeugenstand erklären, den Beschuldigten noch nie zuvor gesehen zu haben. «Die SIM-Karte habe ich gekauft und sie in mein Handy eingebaut. Beim Raub waren wir nur zu zweit. Tut mir echt leid», sagte er. Die Anklage wurde daraufhin sofort fallengelassen, Kevin L. durfte das Gericht als freier Mann verlassen.