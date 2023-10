Österreich: Fußballprofi liegt nach Zusammenprall im Koma

In Österreich kam es am Samstag bei einem Fußballspiel zu einer schweren Verletzung. Spieler Philip Dimov musste mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Österreichs Fußballwelt steht unter Schock. So wurde am Samstag das Regionalliga-Spiel zwischen dem Team Wiener Linien Elektra und dem Wiener Sport-Club am Samstag abgebrochen. Nach einem Zusammenprall mit dem gegnerischen Goalie war Sport-Club-Spieler Philip Dimov ohnmächtig liegen geblieben.

Der 33-jährige Captain des Wiener Sport-Clubs wurde nach der Erstversorgung sofort per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Partie in Österreichs 3. Liga wurde beim Stand von 0:0 abgebrochen. «Schrecklich», erklärte ein Vereinsverantwortlicher gegenüber der «Kronen Zeitung». Er bedankte sich: «Es war sofort ein Ersthelfer aus dem Zuschauerbereich da, ich weiß nicht, was wir ohne den gemacht hätten. Auch Rettung und Hubschrauber waren sehr schnell vor Ort. Vielen Dank.»

Am Sonntagvormittag gab es dann weitere Neuigkeiten. Die Wiener schrieben in einem Statement: «Philip Dimov erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde nach der Ersten Hilfe mit dem Hubschrauber zur Weiterversorgung ins Krankenhaus gebracht. Philip befindet sich aktuell im künstlichen Koma und ist in den besten medizinischen Händen.»

«Du packst das»

Weiter teilte der Club mit: «Wir bitten um Verständnis, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt keine genaueren Angaben zum Gesundheitszustand Philips machen werden.» Gleichzeitig würde der Verein an alle appellieren, die Privatsphäre der Familie, Spieler und Wegbegleiter zu respektieren. «Weitere Updates in Abstimmung mit Philips engstem Umfeld folgen an dieser Stelle. Dimi, all unsere Kraft und Gedanken sind bei dir, du packst das!»

Zuletzt gab es in den Niederlanden ähnliche Szenen . Im Meisterschaftsspiel zwischen dem RKC Waalwijk und Ajax Amsterdam brach Waalwijk-Goalie Etienne Vaessen nach einem Zusammenprall zusammen und musste wiederbelebt werden. Vaessen geht es mittlerweile wieder besser.

