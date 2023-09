Österreich: Gletscher legt Leiche von Vermisstem nach 52 Jahren frei 

1 / 23 Im Bereich des Gletschers Hochgruberkees wurde eine Leiche entdeckt, die über 50 Jahre im Eis eingeschlossen war. LPD Salzburg Sein Fahrzeug wurde am 26. Juli 2021 auf dem Parkplatz von Ferpècle (Gemeinde Evolène) gefunden. Vermutlich begab sich der Vermisste auf eine Wanderung. Trotz mehrerer Suchaktionen im Val d’Hérens konnte Patrick D. bis anhin nicht aufgefunden werden. Kantonspolizei Wallis Er fuhr am Montag, 16. August 2021, in die Gegend von Champex, um dort Beeren zu pflücken. Er ist gegen Mittag nicht wie vorgesehen heimgekehrt. Sein Fahrzeug wurde inzwischen auf der Forststraße, welche ins «Val d’Arpette» führt, gefunden. Signalement: Der 90-jährige Roland D. ist 180 cm groß und von schlanker Statur. Er hat lichtes Haar (Stirnglatze). Seine Augenfarbe ist blau. Er trägt eine beigefarbene Jacke, ein kariertes Hemd, dunkle Hosen und Turnschuhe. Kantonspolizei Wallis

Zwei Wanderer machten vor wenigen Tagen einen gruseligen Fund. Sie entdeckten am 7. September im österreichischen Fusch an der Großglocknerstraße (Bezirk Zell am See) eine Leiche. Diese befand sich allerdings auf rund 2800 Metern über Meer im Bereich des Gletschers Hochgruberkees. Sofort alarmierten sie die Polizei, wie Heute am Montag berichtet.

Beamte der Alpinpolizei hätten den Leichnam im Anschluss geborgen und per Polizeihelikopter ins Tal geflogen. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um einen seit 1971 vermissten Mann handelt, dessen Dokument bei der Leiche gefunden wurde. Die Behörden sind nun auf der Suche nach Verwandten, um die Identität mittels DNA-Vergleich eindeutig zu klären.

Schmelzende Gletscher geben Leichen frei

Am 12. Juli 2023 entdeckten Bergsteiger auf dem Theodulgletscher menschliche Überreste sowie mehrere Ausrüstungsgegenstände. Eine DNA-Analyse hat gezeigt, dass es sich um die sterblichen Überreste eines 38-jährigen deutschen Alpinisten handelt, der seit 1986 als vermisst galt. Der Rückgang der Gletscher bringt vermehrt vermisste Alpinisten zum Vorschein, die vor mehreren Jahrzehnten als vermisst gemeldet wurden.

Im Sommer vergangenen Jahres tauchten im Kanton Wallis mehrmals menschliche Überreste auf. Im September fanden Einsatzkräfte der Luftwaffe und Kapo Wallis Knochen auf dem Corbassière-Gletscher. Im Februar dieses Jahres wurden sie, in Zusammenarbeit mit der Polizei in Grossbritannien, identifiziert, wie die Kantonspolizei Wallis in einer Medienmitteilung schreibt. Nach dem Fund hatte die Polizei bereits vermutet, dass es sich um einen Mann handeln könnte, der seit dem 31. Dezember 1974 in der Gegend des Grand-Combin als vermisst gemeldet worden war.

Rund 300 Menschen gelten als vermisst