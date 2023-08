Österreich : Hat in Wien ein Serienmörder wieder zugeschlagen?

Innerhalb nur weniger Wochen kam es in Wien zu Gewalt gegen Obdachlose. Handelt es sich hierbei um das nächste Opfer des Täters? An diesen Spekulationen will sich die Wiener Polizei nicht beteiligen, schreibt Heute. Polizeisprecher Philipp Hasslinger konnte noch nicht bestätigen, dass der Mann auch tatsächlich durch Gewalteinwirkung verstorben sei. Auch ein Wildtier-Angriff wird in Betracht gezogen.