Österreich: Kopf lag mehrere Meter abgetrennt vom Korpus entfernt

Ein Spaziergänger hat am Wochenende im Bereich des Wienerberggeländes, im Gemeindebezirk Favoriten, Knochenteile entdeckt. Nun kommen schreckliche Details ans Licht. Am Samstagnachmittag wurde die Polizei verständigt, weil eine Person Knochenteile im dichten Gebüsch entdeckt hatte. Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten «zögerten daraufhin keine Sekunde länger und fuhren sofort zum Fundort», wie «Heute» berichtet.

Großes Loch in Schädeldecke

Wie die «Kronen Zeitung» am Montag berichtet, verstarb der 40 bis 45 Jahre alte Mann keines natürlichen Todes. Zwei Details schließen demnach einen Unfall mit Sicherheit aus. So lag der Kopf des Toten mehrere Meter abgetrennt vom Korpus entfernt. Zudem wurde in der Schädeldecke des Mannes ein münzgroßes Loch entdeckt.



«Die Verletzung des Knochens weist auf massive Gewaltanwendung hin, von einem Unfall ist nicht auszugehen», erklärt ein Kriminalbeamter gegenüber der österreichischen Zeitung. Die Mordermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren. Unklar sei, ob es einen Zusammenhang mit den drei vergangenen Angriffen auf Obdachlose gebe. Bei dem toten Mann soll es sich laut «Krone» ebenfalls um einen Obdachlosen handeln. Für Wohnungslose wurden bereits zusätzliche Notschlafstellen, speziell für die Nächte, geöffnet. Die Polizei geht jedenfalls von einem Serientäter aus und jagt nun ein Phantom, das immer in der Nacht zuschlägt.