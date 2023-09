Österreich: Nashorn tötet Tierpflegerin im Zoo

Der Vorfall ereignete sich in Salzburg.

Im Zoo Salzburg ist eine Tierpflegerin von einem Nashorn angegriffen worden und zu Tode gekommen. Wie ein österreichischer Polizeisprecher in Salzburg der Deutschen Presse-Agentur sagte, wurde außerdem ein Mann schwer verletzt, als er der Pflegerin zu Hilfe kommen wollte. Er wurde für eine Notoperation in ein Spital gebracht. Der Zoo Salzburg blieb am Dienstag geschlossen, hieß es auf seiner Facebook-Seite.