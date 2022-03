Nicht verhältnismäßig : Österreich setzt Corona-Impfpflicht aus

Nach einem Bericht einer Expertenkommission setzt Österreich die Corona-Impfpflicht vorerst nicht um. Es war erste Land der EU, das eine allgemeine Impfpflicht eingeführt hatte.

Ungeimpfte müssen in Österreich vorerst keine Strafen mehr fürchten.

Österreich setzt die Impfpflicht gegen das Coronavirus aus. Die Impfpflicht sei bei der vorherrschenden Omikron-Variante nicht verhältnismäßig, sagte Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) am Mittwoch in Wien. Basis für die Entscheidung sei der Bericht einer Expertenkommission. In drei Monaten solle neu entschieden werden, sagte Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne).