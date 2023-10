Österreich: So wurde Killerhund Elmo zur Kampfmaschine ausgebildet

Wie die österreichische Zeitung «Heute» aufgedeckt hat, wurde der American Staffordshire Terrier dabei offenbar gezielt von seinen Besitzerinnen zum Kampfhund ausgebildet. Elmo fiel die Joggerin während eines Spaziergangs mit seinem Frauchen plötzlich an und verbiss sich in sein Opfer. Der Vierbeiner ließ nicht mehr von ihr ab und selbst die Besitzerin konnte nichts mehr tun – sie selbst wurde bei dem Versuch, der Frau zu helfen, schwer verletzt. Doch für das Opfer kam jede Hilfe zu spät und es erlag noch an Ort und Stelle seinen schweren Verletzungen. Nur Stunden später wurde Elmo dann eingeschläfert .