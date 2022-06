Ukraine-Krieg : Österreich will abgeschaltetes Kohlekraftwerk reaktivieren

Der russische Energiekonzern hat angekündigt, Gaslieferungen unter anderem nach Österreich zu reduzieren. Die Regierung will mit Kohle die Gasversorgung sicherstellen.

Angesichts gedrosselter russischer Gaslieferungen hat Österreich beschlossen, ein abgeschaltetes Kohlekraftwerk zu reaktivieren. Das Bundeskanzleramt in Wien gab am Sonntag bekannt, die Behörden und der größte österreichische Stromerzeuger, der Verbund-Konzern, arbeiteten daran, das Kraftwerk im südösterreichischen Mellach wieder für den Betrieb mit Kohle zu rüsten. Oberstes Ziel sei es, die Gasversorgung Österreichs sicherzustellen, sagte Bundeskanzler Karl Nehammer am Sonntag.