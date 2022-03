Steigende Flüchtlingszahlen : Österreich will Grenze zu Italien kontrollieren

Der österreichische Verteidigungsminister plant 750 Soldaten am Brenner-Pass zu stationieren, sollte die Zahl der Flüchtlinge aus Italien nicht abnehmen.

Angesichts der steigenden Flüchtlingszahlen in Italien will Österreich Kontrollen am Brenner-Pass einführen und im Grenzgebiet auch Soldaten stationieren. Dies kündigte der österreichische Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil in einem Zeitungsinterview an. Nach der Ankündigung hat das italienische Außenministerium den österreichischen Botschafter in Rom einbestellt – in der internationalen Diplomatie kommt dies einer Art «Gelben Karte» gleich.