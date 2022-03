Spektakuläre Vorstellung : Österreichischer Fußballer springt aus dem Flugzeug

Adrian Grbic ist Lorients teuerster Transfer der Geschichte. Der Club lässt sich ein besonderes Video für seine Präsentation einfallen.

17 Tore in der letzten Saison

«Mein Wunsch war es, in Frankreich zu bleiben», erklärt der Angreifer, an dem auch Frankfurt, Marseille und Celtic Glasgow interessiert waren. Und: «Ich kann es kaum erwarten, für den FC Lorient zu spielen. Vor uns liegt eine große Herausforderung, und ich freue mich darauf, sie anzunehmen.»

Man darf also gespannt sein, ob Grbic so spektakulär einschlägt, wie er in seinem Vorstellungsvideo zu sehen ist. Die Voraussetzungen bringt er jedenfalls mit. In der wegen der Corona-Krise abgebrochenen Saison erzielte der Österreicher 17 Tore für Clermont Foot.