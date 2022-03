Basketball in Luxemburg : Offensivgala bringt Walferdingen den Sieg

WALFERDINGEN - Im direkten Duell um einen Playoffplatz hat sich Walferdingen zu Hause deutlich gegen Zolwer durchgesetzt.

Dass es die beiden Teams mit der Defensive nicht so ernst nehmen, konnte man bereits im Vorfeld der Partie an der Statistik ablesen. Hinten pfui, aber dafür vorne hui. Und Résidence Walferdingen und Basket Zolwer wurden ihrem Ruf am 13. Spieltag der Total League auch gerecht. Die Basketball-Fans dürfte es am Samstagabend gefreut haben. Denn die beiden Teams brannten ein wahres Offensivfeuerwerk ab. Walferdingen zündete deutlich besser. Sie behielten mit 121:97 die Oberhand.